"تنمية التجارة الداخلية" يعلن انطلاق منظومة تساهم في خفض الأسعار

قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن عام 2020 سيشهد انطلاق البورصة السلعية، لافتًا إلى أنهم سيبدأون بـ5 سلع استهلاكية.



وأضاف "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن منظومة البورصة السلعية ستضع ضوابط للمخازن التي سيتم تخزين السلع بها.



وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المنظومة كبيرة جدًا، وتؤدي إلى تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة تداول السلع، ما يعمل على خفض أسعار السلع بنسبة 25%.



وأوضح أن إنشاء مراكز لوجيستية بالمحافظات سيكون له مردود كبير على التجارة الداخلية، وهدفه التيسير على المواطنين، مؤكدًا أن السوق المصري سوق واعد للغاية، ومصر هي مدخل لإفريقيا.

