Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تنمية التجارة الداخلية" يعلن انطلاق منظومة تساهم في خفض الأسعار

الخميس 02/يناير/2020 - 02:06 ص
Advertisements
سله غذائية
سله غذائية
أمنية فوزي
Advertisements
قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن عام 2020 سيشهد انطلاق البورصة السلعية، لافتًا إلى أنهم سيبدأون بـ5 سلع استهلاكية.

وأضاف "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن منظومة البورصة السلعية ستضع ضوابط للمخازن التي سيتم تخزين السلع بها.

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المنظومة كبيرة جدًا، وتؤدي إلى تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة تداول السلع، ما يعمل على خفض أسعار السلع بنسبة 25%.

وأوضح أن إنشاء مراكز لوجيستية بالمحافظات سيكون له مردود كبير على التجارة الداخلية، وهدفه التيسير على المواطنين، مؤكدًا أن السوق المصري سوق واعد للغاية، ومصر هي مدخل لإفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظومة توك شو العام 2020 أسعار أخبار 2020 الان

أخبار تهمك

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 19 ساعة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

موضوعات متعلقة

تعرف على مشروع البورصة السلعية الذي سيفتتحه السيسي خلال أيام

"التموين": إنشاء 5 مناطق لوجيستية على مستوى القاهرة الكبري قريبًا

"التموين": طرح 7 منافذ سلعية للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها

طرح منافذ للمجمعات الإستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص بـ 4 محافظات

"التموين": الشراكة مع القطاع الخاص تعمل على إتاحة أكبر للسلع

"التموين": المناطق اللوجيستية تخفض سعر المنتج 15%

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

12:50 ص

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

07:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status