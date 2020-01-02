عاجل.. حسن حمدي يعلن عن تفاصيل تدخل مبارك في أزمة عصام الحضري (فيديو)

علق الكابتن حسن حمدي، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة النادي الأهلي، على موقفه من شكوى عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الأسبق لرئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، بعد قرار رفض عودته للقلعة الحمراء





وصرح رئيس الأهلي الأسبق خلال حواره بقناة «صدى البلد»: «أثناء تكريم الرئيس للاعب عصام الحضري مع المنتخب المصري، قام الحارس بشكوى إدارة النادي وشخصي على وجه الخصوص بسبب قرار عدم عودته».





وأوضح حسن حمدي : «الحضري قال لمبارك إن الأهلي قام بإيقافي وأبعدني، وحسن حمدي هو الذي اتخذ هذه القرارات، وطلب منه أن يُنهي هذه الأزمة ليعود للنادي».





وأكمل حمدي: «تواصل زكريا عزمي معي برسالة مبارك تليفونياً، وزارني سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وقتها في مكتبي، لكنني أبلغت عزمي برسالة إلى مبارك حول الفعل الذي ارتكبه الحضري، وأبلغته اللاعب هرب من النادي دون إذن وقام برفع قضايا وشكاوى ضدنا، فهل هذه التصرفات مُرضية بالنسبة لرئيس الجمهورية؟، قلت أنه قام بارتكاب عمل لا أخلاقي، والأهلي لا يقبل بذلك».





وأتم حسن حمدي حديثه: «رد مبارك من خلال زكريا عزمي مجدداً وأيد قراري بإيقاف الحضري وعدم عودته للنادي من جديد، وأشاد بي، وقال أنني رجل جيد».