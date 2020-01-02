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نبيل محمود يرحل عن سوهاج والإدارة تبحث عن البديل

الخميس 02/يناير/2020 - 12:55 ص
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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أعلن نادي سوهاج ، تقدم نبيل محمود نجم الزمالك السابق والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج باستقالة من منصبه كمدير فني للفريق، وتمسكه بعدم الاستمرار مع الفريق

وأشار مجلس إدارة سوهاج الى أنه، بدأ في البحث عن مدير فني، خلفا لمحمود لقيادة الفريق السوهاجي قبيل منافسات الدور الثاني، لبطولة دوري القسم الثاني.

يذكر أن نبيل محمود قاد فريق نادي سوهاج، قبيل انطلاق بطولة دوري القسم الثاني أيام قليلة،، خلفا لابو العنين شحاتة، الذي رحل عن الفريق خلال فترة الإعداد، للخلافات مع مجلس الإدارة.

وقاد محمود الفريق السوهاجي في11 لقاء، جمع خلالها 12 نقطة من3 انتصارات، و3 تعادلات، و5 هزائم لينهي الدور الأول بالمركز العاشر، بجدول المسابقة.

وكان سوهاج قد تعرض للهزيمة في آخر مباراة له بالدور الأول، أمام فريق الالومنيوم بهدفين مقابل هدف، وهذا ما دفع المدير الفني بالتقدم بإستقالته.

وعلم "الفجر الرياضى" من مصادره الخاصة، ان هناك مفاوضات مع نجمي الاهلي السابقين أسامة عرابي، وأحمد كشري، لتولي أحدهما قيادة الفريق الفترة المقبلة.
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