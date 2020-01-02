Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيرين عبدالنور لكل جمهورها: حافظوا على الأشخاص الذين يحبونكم بصدق

الخميس 02/يناير/2020 - 12:59 ص
Advertisements
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت سيرين عبدالنور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها ظهرت بإطلالة جاذبة ومثيرة، وشعر منسدل ومكياج جريء.

وعلقت "عبدالنور" على المنشور الخاص بها قائلة: "حافظوا على الأشخاص الذين يحبونكم بصدق، يشجّعونكم ويجعلونكم سعداء. أمّا اذا كان في حياتكم أشخاص لا يقومون بهذه الأشياء، دعوهم يرحلون..كل عام وأنتم بخير".

آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا" الذي يتألف من ٨حلقات، وتدور أحداثه بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم فى هذه اللحظات التي يعيشونها، والمسلسل من بطولة " سيرين عبد النور، النجم السعودي يعقوب الفرحان، والنجمة المصرية بوسي، بالإضافة إلى الإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز التي تخوض أولي تجاربها التمثيلية ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سيرين عبدالنور

أخبار تهمك

عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

منذ أقل من ساعتين

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 6 ساعات

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- تصريح مثير من فايلر عقب فوز الأهلي على المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ ساعة و نصف

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

هكذا روجت سيرين عبدالنور لمسلسلها الجديد "الديفا"

سيرين عبد النور بإطلالة سوداء مؤتمر لمسلسل "الديفا" وتفاصيل عن العمل

سيرين عبدالنور تشع جمالًا وأنوثة بالأحمر

سيرين عبد النور تغازل جمهورها بإطلالة ساحرة (صورة)

سيرين عبدالنور توضح سعادتها بتجربتها في "الديفا"

بفستان شفاف.. سيرين عبدالنور تشعل "إنستجرام"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

11:53 م

عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

11:46 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

07:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status