سيرين عبدالنور لكل جمهورها: حافظوا على الأشخاص الذين يحبونكم بصدق

تحرص الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت سيرين عبدالنور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها ظهرت بإطلالة جاذبة ومثيرة، وشعر منسدل ومكياج جريء.



وعلقت "عبدالنور" على المنشور الخاص بها قائلة: "حافظوا على الأشخاص الذين يحبونكم بصدق، يشجّعونكم ويجعلونكم سعداء. أمّا اذا كان في حياتكم أشخاص لا يقومون بهذه الأشياء، دعوهم يرحلون..كل عام وأنتم بخير".



آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا" الذي يتألف من ٨حلقات، وتدور أحداثه بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم فى هذه اللحظات التي يعيشونها، والمسلسل من بطولة " سيرين عبد النور، النجم السعودي يعقوب الفرحان، والنجمة المصرية بوسي، بالإضافة إلى الإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز التي تخوض أولي تجاربها التمثيلية ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين.