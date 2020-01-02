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رئيس "تنمية التجارة الداخلية": لدينا 4.5 مليون تاجر

الخميس 02/يناير/2020 - 02:19 ص
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إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي
أمنية فوزي
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قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن قطاع التجارة الداخلية يتيح فرصة كبيرة للعمل، لافتًا إلى أنه يوجد 4 ونصف مليون تاجر في مصر، مؤكدًا أنه قطاع محوري للاقتصاد القومي.

وأضاف "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن "مول طنطا" يعد أكبر مركز تجاري في دلتا مصر، كما يضاهي أكبر مركز تجاري في القاهرة.

وأشار إلى أن كل محافظة لديها اكتفاء ذاتي من الأنماط التجارية المختلفة، موضحًا إنشاء مراكز لوجيستية بالمحافظات سيكون له مردود كبير على التجارة الداخلية، وهدفه التيسير على المواطنين، مؤكدًا أن السوق المصري سوق واعد للغاية، ومصر هي مدخل لإفريقيا.
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