إكرامي يكشف أسباب تأخر تجديد عقده مع الأهلي

شدد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي على عدم وجود أزمة بشأن تأخر تجديد عقده مع النادي كما أكد بأن هدف الفريق هذا الموسم هو التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال إكرامي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"صفة الصبر لدي تمنحني القدرة على التحمل ومواصلة مسيرتي مع الأهلي وسأظل احارب حتى احافظ على فرصتي في المشاركة".





وأضاف :"لا توجد لدي أزمة بشأن تأخر إدارة الأهلي في فتح ملف تجديد عقدي ولن اختلف في أي أمر يخص تلك المسألة".





وتابع :"الصعوبة التي ستواجهنا هذا الموسم هو الإرهاق بسبب ضغط المباريات سواء المحلية أو الأفريقية وإصابات اللاعبين ونجدد الدوافع في كل مباراة من أجل تحقيق الفوز".





واستطرد قائلا :"هدفنا الأساسي هذا الموسم هو التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا وإذا كنا نفكر في أي شئ غير ذلك فيعتبر تهريج".





واختتم إكرامي تصريحاته قائلاً :"قمت بوضع صورتي مع الشناوي على صفحتي الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بشكل طبيعي بعيدًا عن أي إسقاطات تخص أي مواقف".