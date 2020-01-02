البابا تواضروس: حادث دير "أبو مقار" يحتاج إلى حزم كبير

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنهم لديهم عدة اعتبارات يتم الأخذ بها في أي قرار يتعلق بالكنيسة أبرزها التوقيت والأهمية.



وأضاف "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن تكوين القرار يحتاج إلى مشورة وصلاة، متابعًا: "لا أحبذ اتخاذ القرارات تحت ضغط، ولا أحب القرارات الفجائية".



وعن تنظيم الكنيسة لمؤتمرات للشباب قال: "قررنا تنظيم مؤتمرين لشباب الكنيسة الأول للمقيمين في الخارج والثاني للمقيمين بالداخل".



أما بالنسبة لحادث دير "أبو مقار" فقد وصفه بأنه "استثنائي، ولم يحدث من قبل"، لافتًا إلى أن غياب المحبة والإدارة السبب في المشاكل التي تعاني منها أي "إيبارشية"، وأن بعض الإيبارشيات تحتاج إلى المزيد من الحزم والحب معًا، وحادث مثل "أبو مقار" يحتاج إلى حزم كبير.

