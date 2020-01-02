البابا تواضروس يكشف آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن حديثه مع المسئولين أثناء الزيارات يكون مرتبطًا بالوقت والأحداث الجارية.



وتابع "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء: "في آخر لقاء مع شيخ الأزهر تحدثنا عن الوثيقة التي تحاول الأمم المتحدة طرحها بأن الزواج قيد على المرأة، واتفقنا على أنها تفكك المجتمعات".



وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية معلق على الكنيسة الكاثوليكية؛ لأنها مرتبطة بالفاتيكان ولذلك يتم عرضه عليه وينتظرون الموافقة، متابعًا: "اقترحنا أن نكتب في بند الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية "ما عدا الكنيسة الكاثوليكية".

