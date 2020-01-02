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إبراهيم عشماوي: حققنا طفرة في قطاع التجارة الداخلية

الخميس 02/يناير/2020 - 04:48 ص
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إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي
أمنية فوزي
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قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن قطاع التجارة الداخلية هو قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن أهم القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه قطاع كثيف العمالة، و33% من العاملين في الدولة يعملون في قطاع التجارة الداخلية.

وأضاف "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن التجارة الداخلية تمثل ما يقرب من 19% من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يقترب من 6 ترليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم ضخ استثمارات تقدر بـ49 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنه حدث نقلة نوعية في قطاع التجارة الداخلية في مصر، وأن هناك طفرة في قطاع التجارة الداخلية خلال العامين الماضيين.
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