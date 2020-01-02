أدمن جروب "حد شاف جوزي" تبكي على الهواء (فيديو)

قالت "فاتن"، أدمن مجموعة "حد شاف جوزي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الهدف من "الجروب" مناقشة قضية الخيانة، ولكن الموضوع خرج عن هذا الإطار، معقبة: "كنا عايزين نناقش قضية الخيانة زيها زي أي قضية".



ودخلت "أدمن" جروب "حد شاف جوزي"، خلال حوارها مع برنامج "كلام ستات"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، في نوبة بكاء، قائلة: "فكرة الجروب مناقشة الخيانة، هو دا اللي كان قصدنا والله العظيم، بس الموضوع وسع".



ولفتت "فاتن" إلى أن بعض السيدات من خلال هذا الجروب، علمت بأن زوجها متزوج أخرى دون علمها، من خلال نشر صورة الزواج على هذه الجروب.

