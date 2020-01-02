ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على مانشستر يونايتد

حقق نادي آرسنال فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد ينتجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.









وحقق نادي مانشستر سيتي فوزا علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره فريق إيفرتون في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر واستطاع نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه في تحقيق فوزا علي بيرنلي بنتيجة 2 / 1 بينما خسر نادي توتنهام أمام ساوثهامتون بنتيجة 1 / 0.









وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هذه المباريات كالتالي:

1_ جيمي فاردي لاعب نادي ليستر سيتي 17 هدف.

2 - بيير إميريك أوباميانج لاعب نادي آرسنال 13 هدف.

3- داني انجز لاعب نادي ساوثهامبتون 13 هدف.

4 - ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد 12 هدف

5 - تامي أبراهام لاعب نادي تشيلسي 12 هدف.

6 - رحيم ستيرلينج لاعب نادي مانشستر سيتي 11 هدف.

7 - هاري كين لاعب نادي توتنهام 11 أهداف.

8 - ساديو ماني لاعب نادي ليفربول 10 أهداف.



