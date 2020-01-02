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ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم

الخميس 02/يناير/2020 - 12:05 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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استطاع نادي أرسنال الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.


ملخص مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي
وسجل هدفي نادي أرسنال كل من نيكولاس بيبي في الدقيقة 8 وباباستاثوبولوس في الدقيقة 42 وسط أداء ضعيف من لاعبي مانشستر يونايتد لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بهدفين نظيفين.


ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز
وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي أرسنال إلى 27 نقطة ليتواجد في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي مانشستر يونايتد عند 31 نقطة في المركز الخامس.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد كالآتي:

1- ليفربول 55 نقطة
2- ليستر سيتي 45 نقطة
3- مانشستر سيتي 44 نقطة
4- تشيلسي 36 نقطة
5-مانشستر يونايتد 31 نقطة
6- توتنهام 30 نقطة
7- ولفرهامبتون 30 نقطة
8- شيفيلد يونايتد 29 نقطة
9- كريستال بالاس 28 نقطة
10- أرسنال 27 نقطة
11- إيفرتون 25 نقطة
12- ساوثامبتون 25 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة
14- برايتون 24 نقطة
15- بيرنلي 24 نقطة
16- وست هام يونايتد 22 نقطة
17- أستون فيلا 21 نقطة
18- بورنموث 20 نقطة
19- واتفورد 19 نقطة
20- نورويتش سيتي 14 نقطة

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