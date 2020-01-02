Advertisements
Advertisements
Advertisements

آرسنال يُسقط مانشستر يونايتد.. وأرتيتا يتفوق على سولشاير

الخميس 02/يناير/2020 - 12:01 ص
Advertisements
آرسنال
آرسنال
عبدالقادر عرابي
Advertisements
حسم فريق أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا قمة مواجهات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في القمة التي احتضنها ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.
سجل هدفي اللقاء النجم الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة الثامنة، وعزز التقدم المدافع اليوناني سقراطيس بابابستادوبولس في الدقيقة 42.

الشوط الأول
تسيد أرسنال الشوط الأول لعباً ونتيجة، بفضل ثلاثي الوسط أوزيل وتشاكا ولوكاس توريرا.

ووضح تأثر مانشستر يونايتد كثيراً بغياب الإسكلتندي سكوت ماكتومناي نجم وسط الفريق هذا الموسم، بالإضافة لغياب بوجبا بسبب الإصابة، وفي ظل عدم جاهزية نيمانيا ماتيتش، سيطر الجانرز على مجريات الأمور.

تسبب هدف بيبي المبكر، من عرضية زميله سياد كولاسيناك، في ارتباك عناصر مانشستر يونايتد، الأمر الذي سهل مهمة عناصر أرسنال في السيطرة على المباراة.

وجاء هدف سقراطيس في توقيت قاتل قبيل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، لتدخل كتيبة سولشاير غرف خلع الملابس بتأخر قوامه هدفين دون رد.

الشوط الثاني
حاول سولشاير تنشيط هجوم فريقه بالدفع بالثنائي أندرياس بيريرا وماسون جرينوود، على حساب جيسي لينجارد ودانيل جيمس على الترتيب، لكن فارق الهدفين كان ثقيلاً على أعباء لاعبي الشياطين الحمر.

يبدو وأن لمسات أرتيتا بنكهة "جوارديولية" بدأت تظهر على الجانرز، حيث شاهدنا لا مركزية بين عناصر الثلاثي الهجومي، وتبادل لأدوار لاعبي الوسط، بالإضافة لتحرك النجم أوزيل بين خطوط مانشستر يونايتد المتفككة.

غاب التفاهم بين الثنائي المتألق في الفترة الأخيرة ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، حيث توقع الجميع غارات هجومية من الجهة اليسرى لليونايتد، اليمنى لأرسنال والتي شغلها ميتلاند نايلز الضعيف دفاعياً، بيد أنه تفوق على نفسه اليوم.

بهذا الفوز، يرتقي أرسنال للمركز العاشر برصيد 27 نقطة، ويتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 31، ويرفض هدية تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي تعادل اليوم مع برايتون، ورفض تضييق الفارق لنقطتين، في صراع المركز الرابع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي آرسنال

أخبار تهمك

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 11 ساعة

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

عاجل- تصريح مثير من فايلر عقب فوز الأهلي على المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ 38 دقيقة

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

النني خارج تشكيل أرسنال أمام رين

أبرزها "ديربي لندن".. أول 6 مباريات لـ"أرتيتا" مع أرسنال

مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد اليوم رابط مباراة تشيلسي

أرسنال ومانشستر يونايتد ... ما الذي تغير في الفريقين منذ مباراة الدور الأول؟

هل يحقق أرتيتا انتصاره الأول مع أرسنال ضد مان يونايتد ؟

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر arsenal vs manchester united live stream

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

11:53 م

عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

11:46 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

07:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status