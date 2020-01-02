آرسنال يُسقط مانشستر يونايتد.. وأرتيتا يتفوق على سولشاير

حسم فريق أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا قمة مواجهات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في القمة التي احتضنها ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

سجل هدفي اللقاء النجم الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة الثامنة، وعزز التقدم المدافع اليوناني سقراطيس بابابستادوبولس في الدقيقة 42.





الشوط الأول

تسيد أرسنال الشوط الأول لعباً ونتيجة، بفضل ثلاثي الوسط أوزيل وتشاكا ولوكاس توريرا.





ووضح تأثر مانشستر يونايتد كثيراً بغياب الإسكلتندي سكوت ماكتومناي نجم وسط الفريق هذا الموسم، بالإضافة لغياب بوجبا بسبب الإصابة، وفي ظل عدم جاهزية نيمانيا ماتيتش، سيطر الجانرز على مجريات الأمور.





تسبب هدف بيبي المبكر، من عرضية زميله سياد كولاسيناك، في ارتباك عناصر مانشستر يونايتد، الأمر الذي سهل مهمة عناصر أرسنال في السيطرة على المباراة.





وجاء هدف سقراطيس في توقيت قاتل قبيل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، لتدخل كتيبة سولشاير غرف خلع الملابس بتأخر قوامه هدفين دون رد.





الشوط الثاني

حاول سولشاير تنشيط هجوم فريقه بالدفع بالثنائي أندرياس بيريرا وماسون جرينوود، على حساب جيسي لينجارد ودانيل جيمس على الترتيب، لكن فارق الهدفين كان ثقيلاً على أعباء لاعبي الشياطين الحمر.





يبدو وأن لمسات أرتيتا بنكهة "جوارديولية" بدأت تظهر على الجانرز، حيث شاهدنا لا مركزية بين عناصر الثلاثي الهجومي، وتبادل لأدوار لاعبي الوسط، بالإضافة لتحرك النجم أوزيل بين خطوط مانشستر يونايتد المتفككة.





غاب التفاهم بين الثنائي المتألق في الفترة الأخيرة ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، حيث توقع الجميع غارات هجومية من الجهة اليسرى لليونايتد، اليمنى لأرسنال والتي شغلها ميتلاند نايلز الضعيف دفاعياً، بيد أنه تفوق على نفسه اليوم.





بهذا الفوز، يرتقي أرسنال للمركز العاشر برصيد 27 نقطة، ويتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 31، ويرفض هدية تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي تعادل اليوم مع برايتون، ورفض تضييق الفارق لنقطتين، في صراع المركز الرابع.



