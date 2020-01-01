استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن استغرابه حيال الشكر الذي وجهته حكومة طرابلس لدول عربية دون أخرى لموقفها خلال اجتماع جامعة الدول العربية الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين امس الثلاثاء حول ليبيا.



