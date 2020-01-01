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استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:53 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن استغرابه حيال الشكر الذي وجهته حكومة طرابلس لدول عربية دون أخرى لموقفها خلال اجتماع جامعة الدول العربية الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين امس الثلاثاء حول ليبيا.

وتساءل حافظ - في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" اليوم الأربعاء - " أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟.. الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها".
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الكلمات المفتاحية

ليبيا حكومة طرابلس الدول العربية الخارجية الجامعة العربية اجتماع

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