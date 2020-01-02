Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية

الخميس 02/يناير/2020 - 03:01 ص
Advertisements
عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أيمن حمزة، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن نظام الممارسة يطلق يعني المصالحة على توصيل الكهرباء، دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة على توصيل الكهرباء، دون موافقة الأجهزة المعنية.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن "الممارسة" عبارة عن قيمة تقديرية قد تكون أكبر من الاستهلاك أو أقل، ولذلك تم استبدال الممارسة بالعداد الكودي الذي لا يقنن الوحدة السكنية المخالفة، لترجمة استهلاك المواطن المخالف بدقة.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تسعى لوضع القواعد الحاكمة والتنفيذية لتركيب العداد الكودي، مشيرًا إلى أن المخالف لاشتراطات البناء من الممكن أن يقوم بتركيب العداد الكودي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عدادات كودية توك شو الكهرباء أخبار

أخبار تهمك

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 16 ساعة

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 9 ساعات

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 4 ساعات

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 21 ساعة

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 14 ساعة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

موضوعات متعلقة

الحصاد.. 3 مليارات لـ"الكهرباء" بعد إلغاء "الممارسة" وتطبيق الاستهلاك الفعلى لـ 11 مليون وحدة

الكهرباء تستهدف جمع ٣ مليارات جنيه من سرقة التيار.. وقانون التصالح والعدادات الكودية "كلمة السر"

مصدر بـ"الكهرباء" : إعادة فتح توصيل التيار للمبانى المخالفة والعشوائية قبل نهاية العام

عاجل.. الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء

هل يقنن العداد الكودي الوحدة المخالفة؟.. متحدث الكهرباء يرد (فيديو)

الكهرباء: العداد الكودي آلية لحساب استهلاك المواطن بدقة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

02:45 ص

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

02:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status