تفاصيل إلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية

قال الدكتور أيمن حمزة، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن نظام الممارسة يطلق يعني المصالحة على توصيل الكهرباء، دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة على توصيل الكهرباء، دون موافقة الأجهزة المعنية.



وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن "الممارسة" عبارة عن قيمة تقديرية قد تكون أكبر من الاستهلاك أو أقل، ولذلك تم استبدال الممارسة بالعداد الكودي الذي لا يقنن الوحدة السكنية المخالفة، لترجمة استهلاك المواطن المخالف بدقة.



ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تسعى لوضع القواعد الحاكمة والتنفيذية لتركيب العداد الكودي، مشيرًا إلى أن المخالف لاشتراطات البناء من الممكن أن يقوم بتركيب العداد الكودي.

