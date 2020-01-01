عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

رد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، على تصريحات حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، عن رفض عودته للقلعة الحمراء، بعد هروبه للاحتراف في سيون السويسري عام 2008، رغم محاولة الرئيس حسني مبارك التدخل للعفو عنه.





وقال حسن حمدي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية صدي البلد: " عصام الحضري طلب من الرئيس حسني مبارك خلال تكريم منتخب مصر عقب احدي بطولات إفريقيا، التدخل لكي يعود مجددًا للقلعة الحمراء بعد أزمة هروبه لسويسرا عام 2008".





وأضاف: " تحدث معي زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة، ولكنني رفضت عودة اللاعب بسبب هروبه وشكوى النادي للاتحاد الدولي، وأبلغته أن هذه مبادئ الأهلي، وعند إبلاغ الرئيس بقراري أشاد به".





وكتب عصام الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الحمد لله برضه ان مباديء النادي طردت منه الحرامية المختلسين اللي ميصلحوش غير للنصب و السرقة مش لرئاسة اندية محترمة ، ولا ايه يا سونة".





وأضاف: " الناس اللي بتصطاد في الماية العكرة ، اللي بيفهم اصلا يعرف اني بتكلم بجد ، مباديء النادي مسمحتش بوجود الحرامية واني لما برد برد على الشخص مش المكان ، وصلت".





وكان "الحضري" قد رحل عن النادي الأهلي بشكل مفاجئ عقب بطولة أمم إفريقيا 2008 لخوض تجربة احتراف في صفوف فريق سيون السويسري، وبعدها فشل في العودة للقلعة الحمراء رغم محاولاته العديدة، وتنقل بين عدة أندية أبرزها الزمالك والاسماعيلي والمريخ السوداني وآخر محطاته كان فريق النجوم.







