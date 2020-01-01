مقتل أكثر من 20 قتيلاً.. وتشرد العديد بعد أعمال العنف في غرب دارفور بالسودان





المتحدث باسم بعثة حفظ السلام المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور





قال مسؤول دولي في مجال حفظ السلام، اليوم الأربعاء، إنه تأكد مقتل 24 شخصًا على الأقل بعد تعرض معسكر للنازحين في غرب دارفور في السودان، في الوقت الذي وصل فيه كبار المسؤولين لمحاولة تهدئة العنف.وقالأشرف عيسى، إن "مخيم كريندينج، شرق مدينة الجنينة عاصمة الولاية، تم مداه يومي 29 و30 ديسمبر بعد نزاع بين الجماعات العرقية العربية والإفريقية".وأضاف، إن "رجال القبائل العربية جاءوا إلى معسكر النازحين وبدأوا في إطلاق النار والقتل والحرق، ثم ذهب الأقارب إلى المستشفى وهددوا موظفي المستشفى تحت تهديد السلاح ودمروا بنك الدم، وعندما حاول أحد رجال الشرطة في السودان التدخل تعرض لإطلاق النار وقتل.ومثل التوسط في سلام دائم في دارفور وأجزاء أخرى من السودان أحد التحديات الرئيسية، التي تواجه السلطات العسكرية والمدنية التي تتقاسم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.واندلع الصراع في دارفور عام 2003 بعد أن ثار معظم المتمردين من غير العرب ضد الخرطوم، قُتل ما يصل إلى 300000 شخص وتشرد 2.5 مليون شخص، من بينهم أكثر من 180،000 شخص نزحوا في غرب دارفور، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.وقال عيسى، إن غرب دارفور يتسم بالهدوء بشكل عام منذ عام 2010 على الرغم من أن التوترات بين المساليت والقبائل العربية عادت إلى الظهور في عام 2017، مما أدى إلى مناوشات عرضية أصغر نطاقًا.وقال المجلس في بيان، إن مسؤولين كبار منهم عضو المجلس السيادي محمد حمدان دجالو ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وصلوا الى الجنينة اليوم الاربعاء، واطلعوا على الوضع الامني.وأوضح عيسى، أن 17 شخصًا على الأقل أصيبوا في أعمال العنف المحيطة بالجنينة، رغم أن أرقام الضحايا كانت تقديرات أولية وقد ترتفع، هرب الكثير من الناس من المخيم إلى الجنينة أو الجبال القريبة.وبعد تبادل إطلاق النار عبر الجنينة، يوم أمس الثلاثاء، قال إن "الوضع لا يزال متوترًا للغاية".وأفاد صحفي محلي، بأن العنف امتد إلى المنطقة المحيطة، وأحرق ما لا يقل عن 10 قرى، وكان بعض الناس يحاولون الفرار عبر الحدود إلى تشاد.كما ذكر بيان صادر عن جماعة المساليت العرقية غير العربية، أن عدد القتلى أكثر من 50، لكن لم يتسن تأكيد الرقم بشكل مستقل، وانسحبت العملية المختلطة، التي بدأت تدريجيًا من تواجدها في دارفور، من الجنينة في مايو 2019.وفي اليوم الذي كان من المفترض فيه تسليم مقرها في المدينة للحكومة، تم مداهمة المخيم وتدميره من قبل قوات الأمن والمدنيين.وقال عيسي، إن اليوناميد ليس لديها تفويض للقيام بعمليات حفظ السلام في الجنينة، رغم أن تفويضها يمكن أن يمتد ليشمل المنطقة "في أقصى الحدود".وفي 27 ديسمبر، داهمت المئات من الرجال الذين يرتدون الزي العسكري والمدنيين ونهبوا معسكرًا آخر سابقًا للعملية المختلطة في نيالا في جنوب دارفور، والذي تم تسليمه إلى الحكومة في نوفمبر، حسبما ذكرت يوناميد في بيان.