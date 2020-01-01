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خالد بن شيبة يكتب: السوشيال يقتل روح التواصل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:27 م
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خالد بن شيبة
خالد بن شيبة
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نعاني في زمننا هذا وتحديداً في وقتنا الحالي الذي كثرت فيه مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال) قلة التواصل بين الاقارب والأصدقاء وربما يصل الامر الى عدم التواصل بين الاخوان في ظاهرة تعد خطيرة من وجهة نظري.

في الامس البعيد كانت أبواب الاحباب مفتوحة على مصراعيها وكأنهم يقولون بعبارة صريحة (مرحباً بالجميع) أخاً وقريباً وصديقاً وكان هذا بشهادة الجميع ممن عاصروا ذلك الزمن.

فكم من القصص التي سمعناها وحضرناها بوجود أشخاص متوفين في منازلهم  من فترة طويلة ولم يتم التعرف عليهم الى بإنتشار  رائحة تعفن الجثة فقط وهذا يشكل امر اً مخيفاً اذا اننا بالفعل وصلنا الى هذا الدرجة من القطيعة.

لو قمنا بتفعيل التواصل بيننا البين لوجدنا البركة في جميع أوقاتنا بشكل ملحوووظ وكثيراً ما نشتكي من الملل الغير مبرر في وقت لا يستطيع الشخص ان يجد فرصة لعمل امر بسيط من كثرة تزاحم أعماله  اليومية التي لا تكاد تخلو من جدول الاتزامات المتراكمة.

يجب علينا كمسلمين ان نهتم في كل ما من شأنه الرجوع الى وصل وربط العلاقات والاهتمام بها بشكل اوسع والتنبيه الى ان هذا الامر لا يرضاه ديننا وان علينا كمسلمين ان نعرف حقوق صلة الأرحام والاعتناء بالجار والصديق وتخصيص جزء من اوقاتنا  للاهتمام بهذا الامر المفقود والله المستعان،،.
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