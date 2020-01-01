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إيهاب توفيق يلغي حفلاته في تونس
الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:27 م
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مروى الجلاصي
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ألغى الفنان المصري إيهاب توفيق 4 حفلات بمناسبة رأس السنة الإدارية 2020 في عدد من النزل في الحمامات والمنستير.
وحسب موزاييك اف ام، فإن الفنان المصري قد اتصل بمتعهّد الحفلات صباح الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، ليعلمه أنّه لن يفي بوعوده ملغيا كلّ الحفلات دون ذكر الأسباب.
وأطلّ إيهاب على قناة ''دي ام سي'' المصرية ليلة رأس السنة من خلال برنامج مساء دي ام سي مع الإعلامي رامي رضوان وأدّى عددا من أغانيه القديمة والجديدة.
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