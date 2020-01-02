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محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 2-1-2020
الخميس 02/يناير/2020 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم
ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في أخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، مع تراجع العملات العربية بشكل طفيف لتحافظ العملة المحلية على الاستقرار النسبي بعد أن حقق صعود خلال تعاملات العام الماضي، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9770 جنيهًا للشراء 16.1061 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.9390 جنيهًا للشراء 18.0903 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.0881 جنيهًا للشراء 21.2600 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.5274 جنيهًا للشراء 16.6643 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7159 جنيهًا للشراء 14.8361 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2585 جنيهًا للشراء 4.2940 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.6929 جنيهًا للشراء 53.1886 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3493 جنيهًا للشراء 4.3852 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2954 جنيهًا للشراء 2.3145 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
15.9770
|
16.1061
|
يورو
|
17.9390
|
18.0903
|
جنيه إسترليني
|
21.0881
|
21.2600
|
فرنك سويسري
|
16.5274
|
16.6643
|
100 ين ياباني
|
14.7159
|
14.8361
|
ريال سعودي
|
4.2585
|
4.2940
|
دينار كويتي
|
52.6929
|
53.1886
|
درهم اماراتي
|
4.3493
|
4.3852
|
اليوان الصيني
|
2.2954
|
2.3145
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