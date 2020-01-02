محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 2-1-2020

أسعار العملات اليوم





ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في أخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، مع تراجع العملات العربية بشكل طفيف لتحافظ العملة المحلية على الاستقرار النسبي بعد أن حقق صعود خلال تعاملات العام الماضي، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.





أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري









متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9770 جنيهًا للشراء 16.1061 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.9390 جنيهًا للشراء 18.0903 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 21.0881 جنيهًا للشراء 21.2600 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.5274 جنيهًا للشراء 16.6643 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.7159 جنيهًا للشراء 14.8361 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2585 جنيهًا للشراء 4.2940 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.6929 جنيهًا للشراء 53.1886 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3493 جنيهًا للشراء 4.3852 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2954 جنيهًا للشراء 2.3145 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

