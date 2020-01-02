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محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 2-1-2020

الخميس 02/يناير/2020 - 12:10 ص
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أسعار العملات
أسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في أخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، مع تراجع العملات العربية بشكل طفيف لتحافظ العملة المحلية على الاستقرار النسبي بعد أن حقق صعود خلال تعاملات العام الماضي، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري


متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9770 جنيهًا للشراء 16.1061 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.9390 جنيهًا للشراء 18.0903 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.0881 جنيهًا للشراء 21.2600 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.5274 جنيهًا للشراء 16.6643 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7159 جنيهًا للشراء 14.8361 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2585 جنيهًا للشراء 4.2940 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.6929 جنيهًا للشراء 53.1886 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3493 جنيهًا للشراء 4.3852 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2954 جنيهًا للشراء 2.3145 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

15.9770

16.1061

يورو

17.9390

18.0903

جنيه إسترليني

21.0881

21.2600

فرنك سويسري

16.5274

16.6643

100 ين ياباني

14.7159

14.8361

ريال سعودي

4.2585

4.2940

دينار كويتي

52.6929

53.1886

درهم اماراتي

4.3493

4.3852

اليوان الصيني

2.2954

2.3145

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الكلمات المفتاحية

متوسط اسعار العملات سعر الريال السعودي سعر الدولار سعر الدرهم الاماراتى اسعار العملات الاجنبية اسعار الدولار

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