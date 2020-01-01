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مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:20 م
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مروى
مروى
الفجر الفني
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ودعت الفنانة اللبنانية مروى، العام المنقضي بأغنية "سنين فاتت علينا" بحفل رأس السنة الجديدة في فندق جراند نايل تاور وسط استقبال حافل وحماسي كبير من الجمهور الذي تبادلت معهم الأمنيات بالعام الجديد.

وقامت مروى في الدقيقة الأخيرة من العام بدعوة الجمهور لتناسي الأحزان والهموم واستقبال العام الجديد بمزيد من الحب والأماني الجميلة.

مروى كعادتها فاجأت جمهورها بإطلالة مغايرة عن كل عام وظهرت بفستان ذهبي لامع وبدت كنجمة هوليوودية المظهر، وكما ودعت العام المنقضي بأغنية "سنين فاتت علينا" قدمت مروى باقة متنوعة من الأغنيات فبرغم قدمت نماذج من اللون الذي اشتهرت به وهو اللون الشعبي والتراثي قدمت أيضا أغنية "لولاك حبيبي" من التراث الغربي ولكن بكلمات لبنانية وهي أغنية رومانسية هادئة، كما قدمت أغنيتها الجديدة "بحبك جوي ياصعيدي" وهي الأغنية التي قدمتها في مسرحيتها الجديدة "عبد الموجود ع الداون لوود" مع علاء مرسي واحمد سلامة.

مروى اكتفت بفرقتها الموسيقية كاملة دون الفريق الاستعراضي الخاص بها في ظهور جديد لها على غير عادتها دائما، وتجاوب معها الجمهور بشكل لافت.

شارك مروى إحياء الحفل بفندق جراند نايل تاور النجم محمد فؤاد والفنان احمد سعد.

وغادرت مروى الحفل لتستأنف احتفالها بالعام الجديد مع جمهور فندق سميراميس لتشارك الجمهور هناك فرحة العام الجديد مع الفنان عبد الباسط حموده والفنانة الاستعراضية دينا.

مروى أعربت عن سعادتها بهذه الليلة خاصة وأنها شاركت فنانين كبار ومن العيار الثقيل استقبال العام الجديد

مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
مروى تودع أحزانها بأغنية "سنين فاتت علينا"
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