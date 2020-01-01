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برشلونة يكشف عن خليفة مهاجمه لويس سواريز

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:20 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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أكدت تقارير صحفية فرنسية، على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني أصبح في حيرة كبيرة بين اسمين لخلافة المهاجم الدولي الأوروجواياني لويس سواريز في خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة.


وأوضحت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية، أن الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة، اللذي يلعب ضمن صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يضع عينه في المقام الأول على التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.


ويعد سعر الصفقة المبالغ فيه من قبل إدارة الإنتر هي العائق الوحيد لإتمام الصفقة، الامر الذي دفع البارسا للتفكير في خيارات أخرى و على رأس اللاعبين المطلوبين في الكامب نو ، النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب ليل الفرنسي.


ويعد أوسيمين لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليل هدفا للعديد من الأندية في الوقت ذاته، وياتي على رأسهم ريال مدريد الاسباني، الذي يسعى للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.


كما يضع نادي برشلونة، لاعب بي إس في أيندهوفن الهولندي دونفيل مالين، ضمن قائمة المهاجمين اللذين يرغب في التعاقد معهم خلال الفترة القادمة، في حال فشل صفقة ليل، ليكون مهاجم الفريق الجديد بعد انتهاء حقبة لويس سواريز.


والجدير بالذكر أن الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة يحتل حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، كما نجح في التأهل كمتصدر لمجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

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الكلمات المفتاحية

سواريز برشلونة الدوري الاسباني

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