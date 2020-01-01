برشلونة يكشف عن خليفة مهاجمه لويس سواريز

أكدت تقارير صحفية فرنسية، على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني أصبح في حيرة كبيرة بين اسمين لخلافة المهاجم الدولي الأوروجواياني لويس سواريز في خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة.





وأوضحت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية، أن الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة، اللذي يلعب ضمن صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يضع عينه في المقام الأول على التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.



