نتنياهو: سأطلب الحصانة من البرلمان في قضايا الكسب غير المشروع









قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه سيطلب من البرلمان حمايته من المحاكمة في قضايا الكسب غير المشروع الثلاث التي يواجهها، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية قد تؤخر الإجراءات الجنائية ضده لعدة أشهر.وتم توجيه الاتهام لنتنياهو في نوفمبر، بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، بسبب مزاعم بأنه منحت الدولة مزايا تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات إلى بارونات الإعلام الإسرائيلي مقابل الهدايا والتغطية المواتية.وهو ينكر ارتكاب أي مخالفات، قائلًا: إنه "ضحية عملية مطاردة من قبل وسائل الإعلام وغادر لطرد زعيم يميني شعبي".كما لا يمكن إجراء محاكمة بمجرد تقديم طلب الحصانة، وأعلن "نتنياهو" أن الخطوة في خطاب بثه التلفزيون المباشر قبل أربع ساعات فقط من انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلب.وقال نتنياهو في خطابه، إن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية وأنه يحق له حماية البرلمان.وأوضح نتنياهو، الذي كان في السلطة بشكل متواصل على مدى العقد الماضي، في ظل الديمقراطية، فقط الناس هم الذين يقررونهم"، وشبهوا لائحة الاتهام ضده بمحاولة انقلاب.وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن للمشرع الذي يسعى للحصول على الحصانة أن يفعل ذلك لأسباب عديدة تتضمن حجة مفادها أن الادعاء لا يتصرف بحسن نية.ولو لم يتقدم نتنياهو بالطلب بحلول الموعد النهائي، اليوم، لكان من الممكن تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة يوم الأحد القادم، مما أدى إلى بدء الإجراءات.وسيحتاج نتنياهو إلى دعم 61 من 120 من نوابه من أجل منح الحصانة، وهي نفس الأغلبية التي استعصته في محاولاته لتشكيل حكومة بعد الاقتراع الوطني في أبريل وسبتمبر.وإذا مُنحت الحصانة في نهاية المطاف، مما أتاح لنتنياهو تجنب المثول للمحاكمة طالما أنه عضو في البرلمان، فإن المحكمة العليا في إسرائيل سوف تقوم بمراجعة القرار وإبطاله.وينطوي طلب الحصانة من نتنياهو على مخاطر سياسية؛ حيث يضيف المزيد من الذخيرة إلى المنافسين الذين يسعون لتصويره كزعيم استبدادي يعتبر نفسه فوق سيادة القانون، ويمثل خطراً على المؤسسات الديمقراطية والقضائية لإسرائيل.وردًا على خطاب نتنياهو، قال منافسه الرئيسي بيني غانتز، قائد القوات المسلحة السابق الذي يرأس حزب "الأزرق والأبيض" الوسطي، أن رئيس الوزراء "يعرض للخطر المبدأ المدني الذي تعلمنا عليه جميعاً، أن الجميع متساوون أمام القانون".كما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أنه لا يمكن الوصول بسهولة إلى كتلة حاكمة في البرلمان في الانتخابات التي جرت على مدى شهرين، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أنه لا يمكن الوصول بسهولة إلى كتلة حاكمة في البرلمان في الانتخابات التي جرت منذ شهرين.