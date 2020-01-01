أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة بسبب صفق بوجبا والتحرك من أجل ضم جوهرة الدوري الإنجليزي ومواعيد مباريات الريال في شهر يناير

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 1 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها عودة السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول إلى دائرة اهتمامات الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- بوجبا يصدم ريال مدريد

وجه مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، صدمة قوية لنادي ريال مدريد، بشأن مصير لاعب اليونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما ربطت تقارير صحفية بينه والانتقال لصفوف النادي الملكي.

وأكد مينو رايولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، أن الفرنسي بول بوجبا لن يرحل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحًا أن اللاعب مستمر مع فريقه الإنجليزي حتي نهاية الموسم الجاري.





أخبار ريال مدريد اليوم





- ريال مدريد يخطط لضم جوهرة ليل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع جوهرة ليل الفرنسي فيكتور أوسيمين من أجل الفوز بخدماته في الفترة المقبلة.

ويقدم النجم الفرنسي آداءً مميزاً مما جعله يتواجد على رادار العديد من الأندية الأوروبية للفوز بخدماته وتوقيعه من الفريق الفرنسي.

وأشارت التقارير إلى اهتمام ليفربول الإنجليزي أيضاً بضم أوسيمين، حيث يرغب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لباريس سان جيرمان ورجاله في تدعيم صفوف الفريق من أجل السنوات المقبلة.

وقال أوسيمين في تصريحات نقلتها شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية :"ريال مدريد هو فريق أحلامي، لو أراد الله سألعب هناك يوماً ما".









- تراوري سعيد بترشيحه لريال مدريد

أعرب أداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي عن سعادته بالترشيح للإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني على الرغم من تمثيله لبرشلونة الإسباني في السابق.

وأوضح التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً يقدم مستويات رائعة مع الذئاب هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو مما فتح الباب التكهنات نحو إمكانية الانتقال إلى نادٍ كبير.

وألمح صاحب الجنسية الإسبانية أنه سيحب أكثر العودة إلى برشلونة ولكن إن كانت هناك إمكانية للانتقال إلى ريال مدريد فهو لا يغلق الباب أمام هذه الخطوة، حيث قال لبرنامج خوجونيس المذاع قناة لا سيكستا الإسبانية :"إن لم يكن لدي خيار العودة إلى البرسا وعلي الذهاب إلى ريال مدريد، أنا لا أغلق أي باب".









- ريال مدريد يخطط لتجديد عقد نجم الفريق

أكدت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من البيت المدريدي أن الريال وضع شرطاً على طاولة راموس من أجل الموافقة على فكرة تجديد العقد.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن الملكي يؤيد فكرة استمرار راموس مع ريال مدريد لكن بشرط عدم رفع راتبه في العقد الجديد وأنهلا يمانع النادي تجديد العقد لسنوات مقبلة مع الحصول على نفس راتبه الحالي.

وأوضح الشبكة الإسبانية أن الراتب الحالي الذي يحصل عليه المدافع الإسباني في مدريد وصل إلى 15 مليون يورو متعلقة بالآداء وبعض البنود التي ينبغي تحقيقها من قبل اللاعب.

ونشرت الشبكة الإسبانية تصريحات راموس التي قالها مؤخرًا عن بيريز :"في النهاية علاقتي بفلورنتينو بيريز مثل علاقة الأب و الابن، أحب بيريز بشدة وهو يحبني حباً جماً، إنه يتخذ قرارات تجديد العقد ويظهر دوماً حبه تجاهي".





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- ريال مدريد يراقب مهاجم ولفرهامبتون

كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع أداما تراوري، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

تراوري لفت انتباه الكثير من الأندية الكبيرة في أوروبا، حيث يقدم أفضل مواسمه مع ولفرهامبتون منذ بداية السنة الجارية.

تألق تراوري رفقة ولفرهامبتون هذا الموسم، جعل ريال مدريد يضع تراوري ضمن اهتماماته خلال الفترة المقبلة.

وعلق تراوري على اهتمام ريال مدريد بخدماته قائلا: "إذا تلقيت عرضا من ريال مدريد، لن أفكر في الأمر وسأذهب إلى هناك فورا".

وأحرز تراوري ثلاثة أهداف وتقديم مساعدة واحدة خلال مواجهتين أمام مانشستر سيتي، إلى جانب تمكنه من إحراز (5) أهداف وتقديم (7) تمريرات حاسمة هذا الموسم.

ويحتل ولفرهامبتون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة.









- مفاجأة.. نجم ليفربول هدف ريال مدريد في الانتقالات الصيفية

أصبح السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي محط أنظار نادي ريال مدريد الإسباني حيث ترغب إدارة النادي الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز ضم المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بأمر من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وقال موقع "le10sport" الفرنسي أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى لضم المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بحلول الصيف المقبل حيث أن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد تحدث بالفعل مع ساديو ماني وأخبره برغبته في ضمه لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف الموقع الفرنسي الشهير أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز تبحث عن مهاجم عالمي جديد يلعب مع كريم بنزيما ويكون قائد الهجوم بعده خلال السنوات المقبلة لأن الفريق يعاني بقوة هذا الموسم علي مستوي التسجيل بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الي صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن اللاعب الدولي السنغالي سايدو ماني قد أنضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي قادما من صفوف نادي ساوثهامتون ويرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.









- إنتر ميلان يتحرك لضم نجم توتنهام

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي تحرك رسمياً لضم نجم توتنهام الإنجليزي وصانع ألعاب منتخب الدانمارك كريستيان إيركسين.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، عبر الصحفي الشهير جيانلوكا دي ماريزو، أن إدارة النيرادزوري تواصلت بالفعل مع وكيل إيركسين، من أجل ضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وستصطدم رغبة الإنتر، برغبة توتنهام في التخلص من اللاعب في يناير الحالي، عوضاً عن تركه يرحل في الصيف المقبل بالمجان.

بيد أن إيركسين، رغم رفضه تجديد تعاقده، يعد أحد أهم عناصر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وسيصعب تعويضه إذا رحل في يناير الحالي، لا سيما وأن مورينيو يحتاج لجميع العناصر لمواصلة المشوار في الدوري الإنجليزي وكأس الإتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.





ملخص أخبار ريال مدريد اليوم





- ريال مدريد يتحرك بقوة لضم «صاروخ» الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن ريال مدريد الإسباني بدأ فعليًا التحرك بقوة لضم أكبر صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع لو10 سبورت الفرنسي، أن ريال مدريد الإسباني أجرى اتصالات أولية مؤخراً مع ممثلي نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، تمهيداً للتعاقد معه

أوضح الموقع الفرنسي أن النادي "الملكي" أراد من هذه المحادثات بناء أساس للمفاوضات التي يُمكن أن تتم بحلول الصيف المقبل

وذكر التقرير أيضاً أن المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، تحدث مع ماني بالفعل لإخباره برغبته في الحصول على خدماته.





- مواجهات ريال مدريد في يناير





يبدأ فريق ريال مدريد شهر "يناير" بمواجهة قوية خارج ملعبه ضد فريق خيتافي في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة يوم السبت القادم الموافق الرابع من شهر يناير على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

- صدام ناري بالسعودية:

يتجه ريال مدريد إلي السعودية لخوض منافسات بطولة السوبر الإسباني والتي تقام هناك بمشاركة 4 أندية للمرة الأولي في تاريخ البطولة، ويواجه فريق فالنسيا يوم 8 يناير على ملعب "الجوهرة المشعة" في لقاء الدور نصف النهائي للبطولة.

- كلاسيكو جديد أو ديربي مدريد:

حال فوز ريال مدريد على فريق فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر في المباراة سوف يتأهل للنهائي ويلتقي مع الفائز من مباراة اتليتكو مدريد وبرشلونة في نهائي البطولة والذي سيقام يوم 12 يناير بالسعودية.

- ضيف ثقيل في "سانتياجو برنابيو":

يستضيف ريال مدريد نظيره إشبيلية يوم السبت الموافق 18 يناير على ملعبه "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

- المواجهة الأخيرة:

يختتم النادي الملكي مبارياته في شهر يناير بمواجهة فريق بلد الوليد يوم الأحد الموافق 26 يناير على ملعب "نيوفو جوسى زورييلا" ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني.





