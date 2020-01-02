أحمد سمير: مصر ودعت 10 سنوات صعبة

قدم الإعلامي أحمد سمير، التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول العام الجديد 2020، مشيرًا إلى أن مصر ودعت 10 سنوات صعبة استنزفت قوة الدولة ومواردنا ولكن اليوم نستقبل عقد جديد.



وقال "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "مصر الأولى"، مساء الأربعاء إنه رغم الظروف الصعبة والتي في وقت من الأوقات هددت وحدة الشعب وبلدنا، كان هناك أمور حدثت جيدة، لافتًا إلى أن 100 مليون مواطن دفعوا فاتورة ما حدث في 2011 وأصعب ما فيها فاتورة الدم وهم الشهداء الذي ضحوا من أجل الوطن.



وتابع: "دفعنا فاتورة اقتصادية صعبة والتي تمثل الأصعب في 100 عام سابقة، كما أن هناك تحديات كبيرة خاصة العدو غير واضح ويعيش معنا"، لافًتا إلى أن أهم الإنجازات التخلص من الجماعة السرطانية الإرهابية التي حكمت مصر في وقت من الأوقات.



واستطرد قائلًا: "الدولة المصرية تبنى من جديد، وهذه هي مصر الجديدة، وقامت بتعب وأموال المصريين".

