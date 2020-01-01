مدرب أحمال المنيا يعتذر عن الاستمرار بمنصبه





سالم خليل



تقدم محمد دكروري مدرب أحمال نادي المنيا بالإعتذار عن الإستمرار في منصبه لمجلس إدارةداره نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر.



وفي تصريحاته للفجر الرياضي قال بأنه قد تقدم بالاعتذار لرئيس مجلس إدارة نادي المنيا المحاسب عاطف عبدالجابر نظرا لوجود ظروف شخصيه خاصة به.



وكان نادي المنيا قد تعادل مع فريق شبان قنا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب شبان قنا، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي الجديد 2019\2020.



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا يتكون من طارق السيد مديرا فنيا، طارق السكران مدربا عاما، وليد اوشا مدرب مساعد، محمد إسماعيل مدرب حراس، أمير مختار مدير اداري، سامر السيد، إداري، وائل حسين طبيب، محمد السيد اخصائي علاج طبيعي، مصطفي حركات مدلك، محمد دكروري مدرب أحمال قبل أن يعتذر عن الاستمرار بمنصبه.