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نقل الدبلوماسي عثمان الجرندي إلى المستشفى العسكري
الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:10 م
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مروى الجلاصي
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تعرض اليوم الاربعاء، الدبلوماسي المعروفي عثمان الجرندي، المرشح لمنصب وزير الخارجية، إلى نوبة قلبية حادة نقل إثرها إلى المستشفى العسكري للخضوع للعلاج اللازم.
وحسب موقع نسمة، أفادت تسريبات تحصل عليها، أن الجرندي كان مقترحا لمنصب وزير الخارجية إلا أن النوبة المفاجئة قد تزيد في تعطيل إعلان التركيبة الحكومية القادمة وذلك حتى يتم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على من سيكون على رأس الدبلومسية التونسية في الحكومة.
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