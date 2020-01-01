نقل الدبلوماسي عثمان الجرندي إلى المستشفى العسكري

تعرض اليوم الاربعاء، الدبلوماسي المعروفي عثمان الجرندي، المرشح لمنصب وزير الخارجية، إلى نوبة قلبية حادة نقل إثرها إلى المستشفى العسكري للخضوع للعلاج اللازم.



