Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة محمد جمال لاعب سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة جمهورية شبين

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:06 م
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
تعرض محمد جمال ظهير ايسر الفرق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لإصابة في مران اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة جمهورية شبين.
واشتكى اللاعب من بعض الآلام في العضلة الأمامية، وفضل الدكتور فريد رضوان طبيب الفريق إراحته، مع إجراء آشعة الإطمئنان عليه، وسوف يخضع اللاعب للفحص الطبي قبل انطلاق مران الغد لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء جمهورية شبين.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع جمهورية شبين، في الثانية والنصف مساء السبت المقبل، على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر، والأخيرة في الدور الأول من مسابقة دوري الدرجة الثانية للمجموعة الثانية "القاهرة والقناة ".
Advertisements

أخبار تهمك

جماهير الأهلي تهاجم ميدو.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

يلا كوره| مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر (الشوط الثاني)| نتيجة مباراة الاهلي اليوم| هدف الاهلي الآن

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 16 ساعة

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل- تصريح مثير من فايلر عقب فوز الأهلي على المقاصة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

09:44 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

07:00 م

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

10:21 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status