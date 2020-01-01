زاهي حواس مداعبا حسن حمدي: الفراعنة كانوا أهلاوية (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه مشجع كبير للنادي لأهلي، مشيرًا إلى أن الكابتن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، أهم وأحسن رئيس للنادي واستطاع إسعاد الملايين من جمهور النادي.



وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الأربعاء، أن الأهلى فريق كبير ولديه مشجعين من جميع دول العالم.



وتابع عالم الآثار ضاحكًا: "الفراعنة كانوا جميعهم أهلاوية.. أنا مرة كنت في برنامج تاني قولت كده والناس صدقت.. أنا بهزر".

