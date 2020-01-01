Advertisements
Advertisements
Advertisements

زاهي حواس مداعبا حسن حمدي: الفراعنة كانوا أهلاوية (فيديو)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:06 م
Advertisements
زاهي حواس
زاهي حواس
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه مشجع كبير للنادي لأهلي، مشيرًا إلى أن الكابتن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، أهم وأحسن رئيس للنادي واستطاع إسعاد الملايين من جمهور النادي.

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الأربعاء، أن الأهلى فريق كبير ولديه مشجعين من جميع دول العالم.

وتابع عالم الآثار ضاحكًا: "الفراعنة كانوا جميعهم أهلاوية.. أنا مرة كنت في برنامج تاني قولت كده والناس صدقت.. أنا بهزر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

زاهي حواس حسن حمدي توك شو النادي الأهلي الإثار

أخبار تهمك

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كوره| مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر (الشوط الثاني)| نتيجة مباراة الاهلي اليوم| هدف الاهلي الآن

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 16 ساعة

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 10 ساعات

جماهير الأهلي تهاجم ميدو.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل- تصريح مثير من فايلر عقب فوز الأهلي على المقاصة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

زاهي حواس مداعبًا عمرو أديب: "الفراعنة كانوا أهلاوية"

زاهي حواس يشعل غيرة أديب.. والأخير: "بردياتك هتطلع صح"

عمرو أديب ردا على مداعبة "حواس" بشأن "بردية" فوز الأهلي بالدوري: "لعنة" (فيديو)

زاهي حواس: "الفراعنة أصلا أهلاوية.. وفيه بردية بتقول كدة"

حواس: "الأهلي لا يسر عدو ولا حبيب".. وأديب: "لعنة بيراميدز أصابتكم"

عمرو أديب يراهن زاهي حواس على الهواء: "الزمالك بطل السوبر" (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

09:44 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

07:00 م

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

10:21 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status