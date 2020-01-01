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البابا تواضروس يوجه رسالة للسيسي والشعب المصري

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:08 م
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البابا تواضروس
البابا تواضروس
أمنية فوزي
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وجه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة للشعب قائلا: "استبشروا خيرًا دائمًا، واشعروا بنعم الله الكثيرة الموجودة لدينا، ومن الخطأ إنك ميكونش عندك إحساس إن ربنا مدينا نعم كثيرة"، متابعًا: "افرحوا ببلدنا وثقوا فيها، مصر لها وضعية خاصة عند ربنا، وكل خير بيتم عندنا، ولكن من خلال البشر".

كما وجه "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي: "إحنا شايفين فيك العمل الشديد والجدية والإخلاص، وشايفين فيك مايستروا يقوط نشاط كبير، ربنا يديلك الصحة والعمر الطويل ويساعدك، أنا واثق إن غالبية الشعب يقفون خلفك".
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