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المخرج مينو يصور كليب "اعتذارك" لليث أبو جودة في جورجيا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:35 م
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المخرج مينو
المخرج مينو
لمياء علي
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قام المخرج مينو  بتصوير كليب اعتذارك للمطرب ليث أبو جودة والذي من المقرر أن يبصر النور خلال الفترة المقبلة، وقام  بتصوير مشاهد الكليب في جورجيا وقام بإبراز جمال معالمها 

جدير بالذكر أن الأغنية من توزيع الهامي دهيمة وكلمات و ألحان ليث ابو جودة.


يشار إلى أن المخرج مينو قد قدم عدة أعمال مميزة منها كليب الحلوين للفنان احمد مهني وكليب لا لا للفنان ليث ابو جودة وكليب خد لي حقي منك للفنان محمد علاء.
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