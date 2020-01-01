المخرج مينو ينتهي من تصوير كليب "ضحكتها حياة" لحودة بندق

انتهى المخرج مينو، من تصوير كليب "ضحكتها حياة"، للمطرب حودة بندق والذي من المقرر أن يبصر النور خلال الفترة المقبلة.



وقام المخرج مينو بتصوير مشاهد الكليب في مدينة الإسكندرية وقام بإبراز جمال معالمها الأثرية الجميلة.



جدير بالذكر أن الأغنية كلمات جودة ناصر، وألحان وتوزيع مينو، ويظهر المطرب الشاب فيها بشكل مختلف، لأنها مزيجًا بين الغناء الشعبى والطربي.



يشار إلى أن المخرج مينو قد قدم عدة أعمال مميزة منها كليب الحلوين للفنان احمد مهني وكليب لا لا للفنان ليث ابو جودة وكليب خد لي حقي منك للفنان محمد علاء.