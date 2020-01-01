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الهند: مقتل جنديين في تبادل إطلاق نار مع مسلحين في كشمير

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:03 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات الهندية، مقتل جنديان هنديان، اليوم الأربعاء، في تبادل إطلاق نار مع مسلحين على الحدود بين الهند وباكستان، في منطقة كشمير المتنازع عليها.



وقتل الجنديان في عملية كانت تهدف إلى توقيف باكستانيين يحاولون التسلل إلى الهند عبر الحدود، وفق ما نقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" عن مسؤولين.



وأعلن المتحدث باسم الجيش ديفندر اناند، في بيان، أن العملية مستمرة.



وتتنازع الهند وباكستان منذ 1947 على كشمير المقسمة بينهما، وهو نزاع أدى إلى ظهور نزعة انفصالية في المنطقة التي تسيطر عليها الهند.



وتتهم نيودلهي باكستان بتسليح وتدريب المتمردين وبمساعدتهم على عبور الحدود لتنفيذ هجمات ضد القوات الهندية.



تنفي سلام آباد ذلك، وتقول إنها "تدعم حق سكان كشمير في تقرير مصيرهم بالوسائل الدبلوماسية".



وتشهد المنطقة التي تسيطر عليها الهند في كشمير توتراً منذ إلغاء الحكومة الهندية القومية في أغسطس الماضي،الحكم شبه الذاتي الذي كانت تتمتع به، وفرضت قيوداً مشددة على السكان، بما في ذلك على الاتصالات، قبل رفع بعضها، فيما استؤنفت خدمات الرسائل الهاتفية القصيرة، الثلاثاء.



وأفرج عن 5 سياسيين محليين الخميس، فيما لا يزال آخرون قيد الاحتجاز.
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