



دورة التأهيل الدبلوماسي| التسجيل في رابط استمارة وزارة الخارجية العراقية للتقديم علي دورة التأهيل الدبلوماسي 2020 رقم 28





استمارة وزارة الخارجية العراقية 2020، يوفر معهد الخدمة الخارجية استمارة إلكترونية يقوم بكتابتها من يريد الالتحاق بهذه الدورة ممن تنطبق عليهم الشروط، ويحصل العديد من المتقدمين على فرصة الفوز والعمل داخل وزارة الخارجية العراقية.





مدة التقديم والتي تكون الاستمارة الإلكترونية متاحة بها بدأت من يوم 28 ديسمبر 2019 وسوف تظل متاحة حتى يوم 26 يناير 2020، وتحتوي الاستمارة على بيانات شخصية للشخص المتقدم بالإضافة إلى معلومات الاتصال به ومهاراته الشخصية ومؤهله العلمي ومهاراته في التعامل مع الحاسب الآلي.





استمارة التقديم في دورة التأهيل الدبلوماسي 2020

هذه الاستمارة تحتوي على عدد من الشروط التي لابد أن تتوفر في الشخص المتقدم، وهذه الشروط هي:





أن يكون عراقي الجنسية، الحد الأدنى لعمر الشخص هو 22 عام والحد الأقصى لعمره 35 عام ولكن يوجد استثناء فقط لذوي الشهداء، أن يكون ملتزم بالدستور العراقي.





ألا تكون لديه أي أمراض معدية، وألا توجد لديه أي عاهات عقلية، ألا يكون موظف تابع للحكومة، ويجب أن يكون حسن السير والسلوك، وألا تتواجد عليه أي أحكام غير سياسية سواء جنح أو جنايات، وأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس المصدقة من وزارة التعليم العالي.





لا يقل المعدل الذي حصل عليه عن 70% والألوية في التعيين للطلبة الثلاث الأوائل لكن يستثنى من هذا الشرط ذوي الشهداء، ويجب أن يكون المتقدم مجيد للغة العربية مع إحدى اللغات الأجنبية أو على حسب الشروط الموجودة بموقع وزارة الخارجية.





رابط استمارة وزارة الخارجية العراقية

للدخول الى الاستمارة والتقديم قم بالضغط على هذا الرابط التقديم على وزارة الخارجية العراقية والتخصصات المطلوبة هي القانون، والعلوم السياسية، وكلية إعلام قسم صحافة وخريجي التربية والآداب والترجمة من المتخصصين في لغات الإنجليزية، والصينية، والروسية، والاسبانية، والفرنسية، وخريجي كلية الاقتصاد فرع الاقتصاد والإدارية العامة.





دورة التأهيل الدبلوماسي| التسجيل في رابط استمارة وزارة الخارجية العراقية للتقديم علي دورة التأهيل الدبلوماسي 2020 رقم 28