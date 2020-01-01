أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: نتيجة مباراة الاهلي ضد المقاصة.. حسم مصير قرار التعاقد مع حجازي.. جدول ترتيب الدوري المصري

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس، الموافق 1 يناير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها فوز الفريق على نظيره مصر المقاصة 2-0 بالجولة 11 من الدوري الممتاز.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020:





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء





1- الأهلي يصعق المقاصة ويعود لصدارة الدوري:





حقق الأهلي فوزه التاسع على التوالي في مسابقة الدوري المصري بعدما تخطى عقبة ضيفه مصر المقاصة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة.





ويدين الأهلي بهذا الفوز لنجميه علي معلول الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة ٧٣، ومحمد مجدي "قفشة" الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة ٨٠.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٧ نقطة محتلًا صدراة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند ٩ نقاط في المركز الخامس عشر.





2- الأهلي يحسم قرار التعاقد مع حجازي وأسامة جلال:





استبعدت لجنة الكرة بالنادى الأهلى، فكرة التعاقد مع كلا من أحمد حجازى، مدافع ويست بروميتش، وأسامة جلال، لاعب إنبى، إلى نهاية الموسم الحالى.





وحسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، موقفه بالتعاقد مع مهاجم أجنبى وتأجيل فكرة التعاقد مع مدافع بعد إصابة سعد سمير حتى نهاية الموسم.





ويتبقى لنادى الأهلى مكان واحد فقط فى القائمة، وبنسبة كبيرة يكون النيجيرى إليكى، مهاجم لوزيرن السويسرى.





3- سعد سمير يجري جراحة وتر أكيلس:





أجرى سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة في وتر إطيليس في إحدى المستشفيات بألمانيا.





وكان سعد قد سافر أمس الثلاثاء إلى ألمانيا لإجراء جراحة وتر أكيليس بعدما أصيب به في مباراة الأهلي الماضية أمام بلاتينوم الزيمبابوي.





ومن المنتظر أن يبقى مدافع الفريق الأحمر في ألمانيا لمدة 10 أيام على أن يعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددا؛ للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلي الذي سيقوم به في القاهرة.





ومن المنتظر أن يغيب مدافع الأهلي عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 8 أشهر بسبب إصابته.





أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم





4- الأهلي يطلب بطاقة "كهربا" من أفيس:





طلب نادي الأهلي من نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لقيده رسميًا في القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.





وأرسل الأهلي للنادي البرتغالي عن طريق السيستم الخاص بانتقالات اللاعبين وفي حالة وصولها سيتم قيد كهربا لاعبًا رسميًا في صفوف الأهلي عقب سداد نسبة الـ3.% من نسبة الانتقال.





وخرج كهربا قائمة الأهلي التي تواجه مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري لعدم قيده.





ووقع كهربا على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم ويحصل على 9 ملايين جنيه لكل موسم مع القلعة الحمراء.





تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم





5- مهاجم تونس يدخل دائرة اهتمامات الأهلي:





دخل فراس شواط مهاجم منتخب تونس ونادي الصفاقسي دائرة اهتمامات النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.





وأكد موقع الصريح أونلاين التونسي أن الأهلي مهتم بضم مهاجم الصفاقسي التونسي البالغ من من العمر 23 عامًا وشارك مع فريقه في 7 مباريات بالموسم الحالي سجل هدفين وصنع هدفين آخرين كما أنه سبق له اللعب لمنتخب تونس.





وكشف معز المستيري المتحدث الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي عن وجود اتفاقية شراكة بين إدارة ناديه وإدارة النادي الأهلي يقضي بتبادل اللاعبين.





ويلعب الأهلي مع نظيره المقاصة مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري المصري.





ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على مصر المقاصة الأهلي 27 نقطة المقاولون العرب 25 نقطة الاتحاد السكندري 20 نقطة سموحة 17 نقطة بيراميدز 16 نقطة الانتاج الحربي 16 نقطة الزمالك 15 نقطة إنبي 15 نقطة الإسماعيلي 14 نقطة المصري 11 نقطة حرس الحدود 11 نقطة نادي مصر 11 نقطة الجونة 11 نقطة طنطا 10 نقاط مصر المقاصة 9 نقاط طلائع الجيش 8 نقاط أسوان 7 نقاط وادى دجلة 6 نقاط







