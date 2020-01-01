البابا تواضروس: "2020 شكلها حلو ولطيف"

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشعب المصري بالعام الجديد، قائلًا: "كل سنة ومصر كلها بخير".



وتابع "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "السنة الجديدة 2020 شكلها حلو ولطيف".



ولفت بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن رقم 2 في التاريخ المسيحي رقم الحب؛ لأن الحب عبارة عن طرفين.



