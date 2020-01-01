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البابا تواضروس: "2020 شكلها حلو ولطيف"
الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:15 م
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أمنية فوزي
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هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشعب المصري بالعام الجديد، قائلًا: "كل سنة ومصر كلها بخير".
وتابع "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "السنة الجديدة 2020 شكلها حلو ولطيف".
ولفت بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن رقم 2 في التاريخ المسيحي رقم الحب؛ لأن الحب عبارة عن طرفين.
وتابع "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "السنة الجديدة 2020 شكلها حلو ولطيف".
ولفت بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن رقم 2 في التاريخ المسيحي رقم الحب؛ لأن الحب عبارة عن طرفين.
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