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البابا تواضروس: "2020 شكلها حلو ولطيف"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:15 م
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البابا تواضروس
البابا تواضروس
أمنية فوزي
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هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشعب المصري بالعام الجديد، قائلًا: "كل سنة ومصر كلها بخير".

وتابع "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "السنة الجديدة 2020 شكلها حلو ولطيف".

ولفت بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن رقم 2 في التاريخ المسيحي رقم الحب؛ لأن الحب عبارة عن طرفين.

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