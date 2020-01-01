وزيرة الصناعة: مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية بـ 25 مليون جنيه

قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة حصلت على موافقة من مجلس الوزراء لمد العمل ببرنامج "مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية" من أجل تحفيز التصدير بمبلغ 25 مليون جنيه.



وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أنه سيتم الاشتراك في معارض دولية باسم مصر لفتح المجال أمام الشركات لتسويق منتجاتها، لافتة إلى أن معيار النجاح التعاقدات التي يتم إنجازها بالإضافة إلى فتح المجال أمام الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير.



وتابعت وزير التجارة والصناعة: "ملف الصناعة والتجارة ملئ بالتحديات ولكنه سيكون غني بالإنجازات على أرض الواقع وسيساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة المصرية، معربة عن أملها أن تكون 2020 مليئة بالإنجازات، معلقة ضاحكة: "خليني أخذ فرصة شوية اشتغل".

