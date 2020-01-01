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كورة PLUS مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد stream بث مباشر ارسنال ضد مانشستر يونايتد كورة لايف مجانا BEIN SPORT

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:02 م
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع أرسنال ضد مانشستر يونايتدYALLA SHOOT 7ASRY، اليوم الأربعاء، في قمة منافسات الجولة الحادية والعشرينkora live.

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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش أرسنال ضد مانشستر يونايتد، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد .

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