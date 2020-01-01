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ميدو: لن استقبل من تدريب المقاصة وركلة الجزاء نقطة تحول في المباراة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:02 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تهنئته إلى النادي الأهلي بعد فوزه بهدفين دون رد في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"أبارك للنادي الأهلي على الفوز، حاولنا خلال اللقاء غلق المساحات على أطراف الأهلي، والضغط على محمود متولي العائد من الإصابة".

وزاد :"صنعنا فرص في الشوط الأول، ولو نجحنا في ترجمتها إلى أهداف الوضع كان سيكون أفضل".

وواصل :"ركلة الجزاء التي احتسبت كانت نقطة تحول في المباراة، والهدف الثاني من هجمة مرتدة نفذها محمد قفشة بطريقة جيدة للغاية".

وأوضح :"أشكر لاعبي المقاصة على المجهود الذي بذلوه في اللقاء، مشيرا إلى أن الحكم المساعد ألغى ركلة جزاء رغم أن حكم المباراة احتسبها وكان أقرب لها".

وأشار :"لن أستقيل من تدريب المقاصة، والنتائج في الدوري المصري متغيرة، ولا يزال هناك دور ثان بأكلمه".

وأكمل :"ليس من طبيعتي الهروب، وسأنسحب عندما أشعر بأن اللاعبون لا ينفذون أفكاري، نملك 12 أو 13 لاعبًا فوق سن الـ30 عاما وهو أمر يؤثر على ثبات التشكيل".

وأتم حديثه :"كثرة النجوم في الفريق نعمة ونقمة ففي حالة الفوز يتم الإشادة باللاعبين، وعندما يتلقى الفريق الخسارة يقولون عليهم انتهوا كرويًا".
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