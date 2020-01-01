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"كورة لايف HD" مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر يلا شوت مانشستر يونايتد ضد آرسنال yalla shoot رابط لايف HD

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:00 م
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تولى أرتيتا مهمة تدريب آرسنال منذ مبارتين قبل هذه المواجهة الصعبة أمام مانشستر يونايتد، حيث اكتفى بالتعادل في المباراة الأولى مع مضيفه بورنموث ثم تعرض للخسارة في المباراة الثانية على يد ضيفه تشيلسي. ولم تكن تلك هي البداية التي يحلم بها أرتيتا في أول مهمة تدريبية له في مشواره التدريبي بعدما عمل في السنوات الماضية في منصب مساعد المدرب مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي.
وعلى الجانب الآخر، تحسن مانشستر يونايتد قليلا في الأسابيع الماضية، حيث لم يذق طعم الخسارة سوى مرة وحيدة فقط من أصل آخر 5 مباريات خاضها الفريق مؤخراً على مستوى جميع المسابقات. وبات الشياطين الحمر على بُعد 4 نقاط فقط حالياً من المركز الرابع المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.
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