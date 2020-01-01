أساتذة بآداب الإسكندرية عن المشاجرة مع طالبة: "ضربتني"

قالت الدكتور سميرة عاشور، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، إنها فوجئت بتدافع عدد كبير من الطلاب، نتيجة قيام إحدى الطالبات بالصياح والسباب أثناء الامتحانات، مشيرة إلى أن الحديث على اعتداء بعض أساتذة الجامعة على الطالبة ميرال رأفت، أمر غير صحيح.



ولفتت "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، إلى أن الطالبة قامت بخنق الدكتورة آمال، وقامت بضربها في الحيط، وأثناء محاولتها لفض المشاجرة قامت الطالبة بضربها.



من جانبه طالب الإعلامي خالد أبوبكر، خلال تقديمه البرنامج، بتدخل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في هذه الواقعة، لأن هذه الواقعة لا تتعلق بجودة التعليم الجامعي، ولكنها تتعلق بمشاجرة بين أساتذة جامعيين وطالبة.

