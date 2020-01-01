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غداً الخميس.. أمير مكة بالنيابة يكرم 70 مبتكراً من شباب وشابات المنطقة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:50 م
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أمير مكة المكرمة بالنيابة
أمير مكة المكرمة بالنيابة
الفجر السعودي
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أعلن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، مساء اليوم الأربعاء، أنه سوق يكرم، أكثر من 70 مبتكراً ومُبدعاً من شباب وشابات المنطقة ممن حصلوا على براءات اختراع، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم غدٍ الخميس.

ويكرم المتميزين من الجنسين ممن حصدوا جوائز محلية وعالمية في حقول العلم والمعرفة المختلفة؛ بهدف تنمية روح الإبداع والابتكار لديهم وتحفيز المواهب والقدرات.

ويأتي هذا التكريم من أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة للمبتكرين والمبدعين، تأكيداً على عناية المملكة بهذه الفئة، واستثمار طاقاتهم ودعمهم؛ ليصبحوا عناصر فاعلة وذات تأثير في تحول البلاد إلى مجتمع معرفي متكامل.

ويأتي دعماً لهم كونهم أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أخذت في الاعتبار دعم المبتكرين وتحفيز براءات الاختراعات وتحفيز المبدعين في مجالات المعرفة، وذلك عبر احتضان مواهبهم وتبني مخرجاتهم وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية تسهم في بناء مستقبل مزهر للوطن.

وسيلتقي الأمير بدر بن سلطان المبتكرين والمبدعين، وهم مُخرجات جامعات وإدارات تعليم محافظات المنطقة الـ17، فيما سيطلع خلال الحفل الذي تشرف على تنظيمه إمارة منطقة مكة المكرمة، على أعمال الطلاب والتي سيتم عرضها في أجنحة مخصصة.

وسيتسمع منهم إلى شرح عن اختراعاتهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات العلمية، ويسلط المعرض الضوء على الابتكارات؛ ما يعزز نشر ثقافة الإبداع، ويُسهم في خلق فرص أمام الطلبة المشاركين وكياناتهم التعليمية للقاءات التعارفية؛ ما يمكّن من تبادل الخبرات وتطوير الشراكات المعرفية بين المشاركين.

وفي خطوة لمد جسور التعاون بين الطلاب والجهات ذات العلاقة، تمت دعوة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ تقديراً لدورها الرائد في دعم التحوّل إلى مجتمع المعرفة وتشجيع وتكريم المخترعين والموهوبين المتميزين وتحفيز المواهب والقدرات.

بالإضافة إلى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ لإسهاماتها في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية، كما يزور ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويتفقد مرافقه.

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مكة المكرمة الامير بدر بن سلطان أمير مكة بالنيابة أمير مكة

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