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يلاشوت PLUS مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد cool kora بث مباشر ارسنال ضد مانشستر يونايتد free match مجانا يوتيوب

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:58 م
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الان شاهد مباراة القمة بين أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء عبر موقع الفجر الرياضي يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS
بث حي ومباشر لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا كورة، شاهد مباراة أرسنال اليوم ضد مانشستر يونايتد KORA STAR متابعة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد COOL KOR روابط سريعة سرعات متعددة.
ويشهد ملعب الإمارات مواجهة مرتقبة بين أرسنالLIVE7HD ومانشستر يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
التشكيل المتوقع لفريقي أرسنال ومانشستر يونايتد
تابع من هنا مباراة القمة بين أرسنال ضد مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء على موقع الفجر برابط سريع kooora4live لأصحاب السرعات العالية ورابط آخر kora on line لأصحاب السرعات المنخفضة جودات متعددة دون تقطيع.
ومن المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال YALLA KORA اللقاء بالتشكيل التالي.
بيرند لينو
بوكايو ساكا – دافيد لويز – شكودران مصطافي – أينسلي ميتلاند نايلز
جرانيت تشاكا – ماتيو جيندوزي
بيير إيمريك أوباميانج – مسعود أوزيل – نيكولاس بيبي
ألكسندر لاكازيت
بينما من المتوقع أن يلعب سولشايرالمدير الفني لمانشستر يونايتد YALLASHOOT اللقاء بالتشكيل التالي
دي خيا
شاو – ليندلوف – ماجواير - بيساكا
فريد - ماتيتش
مارسيال – لينجارد - جيمس
راشفورد
موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لها
شاهد من هنا بث مباشر لمباريات الدوري الإنجليزي اليوم KOORA ONLINE تابع مباراة القمة بين أرسنال ومانشستر يونايتد على الهواء اليوم KOOORA4LIVE برابط مباشر دون تقطيع، مشاهدة لقاء أرسنال ومانشستر يونايتد رابط سريع جودة عالية GOAL LIVE .
وتنقل المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 2 .

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