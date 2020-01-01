يلا man united مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد kora star بث مباشر مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد kora online مجانا

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي أرسنال اليوم الأربعاء 1 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية عشر KORA LIVE من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي مانشستر يونايتد KORA STAR ضد نظيره نادي أرسنال اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وستذاع مباراة نادي مانشستر يونايتد KORA ONLINE ضد نظيره نادي أرسنال اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق حفيظ دراجي.





بث مباشر لمباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي أرسنال اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث نادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي أرسنال اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد YALLA SHOOT في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي أرسنال KORA LIVE في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الجانرز حتى الآن.



