ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

حقق الأهلي فوزً هامًا على مصر المقاصة فى اللقاء الذى أقيم اليوم على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري، فى لقاء قاده الحكم أمين عمر.





وفاز الأهلي بهدفين دون رد سجلهم كل من على معلول من ركلة جزاء ومحمد مجدي قفشة من تمريرة رائعة من اللاعب المالي اليو ديانج، ليستمر الأهلي فى سلسلة الانتصارات ببطولة الدوري المصري تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينيه فايلر.





وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة بعد الفوز فى كل المباريات ال 9 التى خاضها الفريق.





وأقيمت اليوم مباراتان ببطولة الدوري المصري، حيث حقق المقاولون العرب الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله اللاعب محمد سمير، بينما تعادل إنبي مع الاسماعيلي بهدف لكل فريق سجل للدراويش عماد حمدي بينما سجل للفريق البترولي رامي صبري.





ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على مصر المقاصة:-





الأهلي 27 نقطة

المقاولون العرب 25 نقطة

الاتحاد السكندري 20 نقطة

سموحة 17 نقطة

بيراميدز 16 نقطة

الانتاج الحربي 16 نقطة

الزمالك 15 نقطة

إنبي 15 نقطة

الإسماعيلي 14 نقطة

المصري 11 نقطة

حرس الحدود 11 نقطة

نادي مصر 11 نقطة

الجونة 11 نقطة

طنطا 10 نقاط

مصر المقاصة 9 نقاط

طلائع الجيش 8 نقاط

أسوان 7 نقاط

وادى دجلة 6 نقاط



