وزيرة التجارة تكشف تفاصيل خطة الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أن على رأس أولياتها منذ تولي الوزارة ملف تحديث الصناعة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعميق المنتج المحلي، ووضع آلية لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى استقطاب الخبرات للمساعدة في الرفع من كفاءة المنتج المحلي والمصنعين.



وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن هناك بعض التحديات تعمل عليها منها ملف المصانع المتعثرة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حلف اليمين؛ لأنه يمس المواطن بشكل مباشر.



وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة: "عند السعي لإعادة تشغيل المصانع مرة أخرى، فإنها تساهم في إدارة عجلة الإنتاج، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وهو ما يمس جزء نفسي لإرتباطه بعملي السابق في توفير الفرص"، لافتة إلى أن هناك تنسيق مع محافظ البنك المركزي، من أجل وضع إطار عام وتوصيف للتعثر.



وتابعت: "نحاول تحديد أسماء المصانع المتعثرة وأماكنها ونوع التعثر والدعم الذي يُمكن تقديمه لأصحاب هذه المصانع، مؤكدة أن الدعم لا يقتصر على القضاء على التعثر وإنما يمتد ليشمل إتاحة التمويل، وتدريب العمالة الفنية الذي من الممكن تقديمه عبر مراكز التدريب المهني والكفاءة الإنتاجية للوزارة.

