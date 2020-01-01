ترامب يعتزم السفر إلى الصين لتوقيع اتفاق التجارة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اعتزام الصين والولايات المتحدة توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينهما في 15 يناير الجاري.







وكتب الرئيس الأمريكي على موقع تويتر: "سأوقع المرحلة الأولى من اتفاقنا التجاري الضخم جداً والشامل مع الصين في 15 يناير"، مضيفاً أن حفل التوقيع سيقام في البيت الأبيض مع تمثيل صيني رفيع المستوى.







كان ترامب يرغب في توقيع الاتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ، لكن أحدث إعلان أشار إلى أن رئيس فريق المفاوضات الصيني نائب رئيس الوزراء ليو هي، سيوقع الاتفاق نيابةً عن بكين.







وكتب ترامب على تويتر، أنه "سيزور بكين في وقت لاحق لبدء محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين البلدين".







من المتوقع أن تمهد المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين بكين وواشنطن الطريق أمام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين البلدين، وتحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.







يذكر أن الاتفاق يتضمن تعليق زيادة مقررة في الرسوم الأمريكية على منتجات صينية إلى جانب تقليص نطاق الرسوم الحالية، مقابل إصلاحات هيكلية صينية، واستيراد بكين كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية.







يذكر أنه كان مقرراً أن تفرض واشنطن رسوماً جديدة بـ 15% على سلع صينية بـ 160 مليار دولار اعتباراً من 15 ديسمبر الماضي، وإلى جانب تعليق قرار فرض الرسوم الجديدة، وافقت الإدارة الأمريكية على خفض الرسوم على سلع صينية بـ 120 مليار دولار من 15% إلى 7.5% فقط.