Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترامب يعتزم السفر إلى الصين لتوقيع اتفاق التجارة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:48 م
Advertisements
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
Advertisements
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اعتزام الصين والولايات المتحدة توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينهما في 15 يناير الجاري.



وكتب الرئيس الأمريكي على موقع تويتر: "سأوقع المرحلة الأولى من اتفاقنا التجاري الضخم جداً والشامل مع الصين في 15 يناير"، مضيفاً أن حفل التوقيع سيقام في البيت الأبيض مع تمثيل صيني رفيع المستوى.



كان ترامب يرغب في توقيع الاتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ، لكن أحدث إعلان أشار إلى أن رئيس فريق المفاوضات الصيني نائب رئيس الوزراء ليو هي، سيوقع الاتفاق نيابةً عن بكين.



وكتب ترامب على تويتر، أنه "سيزور بكين في وقت لاحق لبدء محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين البلدين".



من المتوقع أن تمهد المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين بكين وواشنطن الطريق أمام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين البلدين، وتحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.



يذكر أن الاتفاق يتضمن تعليق زيادة مقررة في الرسوم الأمريكية على منتجات صينية إلى جانب تقليص نطاق الرسوم الحالية، مقابل إصلاحات هيكلية صينية، واستيراد بكين كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية.



يذكر أنه كان مقرراً أن تفرض واشنطن رسوماً جديدة بـ 15% على سلع صينية بـ 160 مليار دولار اعتباراً من 15 ديسمبر الماضي، وإلى جانب تعليق قرار فرض الرسوم الجديدة، وافقت الإدارة الأمريكية على خفض الرسوم على سلع صينية بـ 120 مليار دولار من 15% إلى 7.5% فقط.



في الوقت نفسه، قال الممثل التجاري الأمريكي، إن "الرسوم المفروضة بـ 25% على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار،  ستظل كما هي بعد الاتفاق المرحلي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دونالد ترامب توقيع اليكي الصين السفر التجارة اتفاق

أخبار تهمك

يلا كوره| مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر (الشوط الثاني)| نتيجة مباراة الاهلي اليوم| هدف الاهلي الآن

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر الان| مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora

منذ ساعتين و 21 دقيقة

يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري| شاهد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة اليوم الاربعاء 1-1-2020

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| يلا شوت بث مباشر مباراه الاهلي يلا كوره| نتيجة اهداف مباراة الاهلي الآن

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ ساعتين و 54 دقيقة

جماهير الأهلي تهاجم ميدو.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل- تصريح مثير من فايلر عقب فوز الأهلي على المقاصة

منذ 35 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهليzamalek tv

منذ ساعتين و 46 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي time sport

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد الهدنة التجارية.. ترامب: الصين ستخفض الرسوم على السيارات الأمريكية

واشنطن تستعد لزيادة الرسوم على واردات صينية

الصين تعفي المنتجات الزراعية الأمريكية من الرسوم الجمركية إضافية

المستشار التجاري الأمريكي : الإقتراب من توقيع اتفاق تجارة مع الصين

وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن تتفقان على واردات الدواجن

الصين: نأمل في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين في أسرع وقت

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:18 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي time sport

يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport

06:59 م

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

09:44 م

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر الان| مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora

08:04 م

عاجل- تصريح مثير من فايلر عقب فوز الأهلي على المقاصة

09:49 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status