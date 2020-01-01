عاجل- تصريح مثير من فايلر عقب فوز الأهلي على المقاصة

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفريق الأحمر الفوز مساء اليوم على حساب مصر المقاصة بهدفين دون رد.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعيد بتحقيق الفوز وبدء العام الجديد بفوز".



وأضاف :"بدأنا اللقاء بشكل سئ، والمنافس كان لديه فرصتين، والأفضلية كانت له".



وتابع :"الشوط الأول انتهى على واقع التعادل السلبي، والمباراة كانت صعبة للغاية في ظل الغيابات الكثيرة التي نعاني منها".



وأشار :"الهدف الأول الذي سجلنا فتح المباراة ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني، وحصد النقاط الثلاث".



وزا :"أحمد حسام ميدو مشاعة كبيرة وله شهرة في أوروباوما حدث في المباراة مجرد انفعالات، وعقب المباراة تصافحنا وانتهى كل شئ".



وأوضح :"في الشوط الثاني دفعنا بتغييرات من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، ونجحت في صناعة الفارق، وتحقيق الفوز".

وأتم حديثه :"حسام عاشور لاعب كبير ويمتلك تاريخ كبير مع النادي الأهلي وهو مؤثر معانا وله دور فني معنا".