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هل يظل ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي في حالة عدم الفار؟

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:46 م
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ليفربول
ليفربول
حسام مجدي
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يسيطر نادي ليفربول الإنجليزي على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن في البطولة وبفارق 10 نقاط كاملة عن نادي ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويقل نادي ليفربول بمباراة عن باقي فرق الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تم تأجيل لقاء له بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

تطبيق تقنية الفار في الدوري الإنجليزي

وشهدت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" خلال هذا الموسم من البطولة ولكنها لم تلقى استحسان من الجميع في البطولة وشهدت موجة كبيرة من الاعتراضات.

هل يظل ليفربول في الصدارة في حالة عدم تواجد تقنية الفار

وقامت صحيفة "ذا صن" البريطانية بعمل جدول تخيلي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة عدم إستخدام تقنية الفار منذ بداية الموسم.

وحسب ما نشرته الصحيفة فإنه في حالة عدم استخدام تقنية الفار كان سيظل نادي ليفربول في صدارة الجدول الإنجليزي الممتاز ولكن بفارق 6 نقاط عن نادي مانشستر سيتي.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم يتم تطبيق تقنية حكم الفيديو كان سيقفز نادي ولفرهامبتون للمركز الخامس بينما كان سكون نادي توتنهام خارج المراكز العشرة الأولى.

ترتيب نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يذكر أن نادي مانشستر سيتي يتواجد حاليا في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الجوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

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