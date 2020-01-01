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وزارة الشباب: لدينا مشروع قومي لاكتشاف الموهوبين

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:45 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة، واكتشاف الموهوبين في مختلف الرياضيات، وتوسيع قاعدة هذه الرياضيات، متابعًا: "نركز على الرياضة وتوسيع قادة ممارستها".

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة هولندية لاكتشاف المواهب الشابة في المدارس وكافة المحافظات، مستكملًا: "نستهدف الممارسين في كل الألعاب وليس كرة القدم فقط".

وأشار إلى أنهم لديهم مشروع قومي لاكتشاف الموهوبين في الرياضيات المختلفة، موضحًا أنه سيتم انتقاء الطلاب وتدريبهم بشكل علمي مدروس، لافتًا إلى أن الاهتمام بالألعاب الرياضية بات هدفا واضحًا للدولة بالكامل.
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